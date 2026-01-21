La Groenlandia è al centro di una richiesta francese di esercitazioni NATO nella regione. Nel frattempo, l’ex presidente Trump si dirige verso Davos, dove si svolge il World Economic Forum, evento che riunisce leader internazionali e rappresentanti di settore. La giornata si apre con queste notizie, evidenziando le dinamiche geopolitiche e economiche del momento.

Roma, 21 gennaio 2026 – Occhi puntati sulla cittadina Svizzera di Davos dove i potenti del mondo si stanno radunando per partecipare al World Economic Forum (Il forum economico mondiale). Un appuntamento annuale che quest’anno sarà indubbiamente monopolizzato dalle fortissime tensioni geopolitiche internazionali e su tutte la questione Groenlandia. E proprio prima di partire per Davos, il presidente Donald Trump ha parlato di Groenlandia dicendo ai giornalisti. “Vedrete fino a che punto sono disposto a spingermi, ma sono sicuro che un accordo si troverà”. Un viaggio travagliato il suo. Mentre era in volo, l’Air Force One (l’aereo presidenziale) è stato costretto a tornare indietro a causa di un guasto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Groenlandia, la Francia chiede esercitazioni Nato. Trump in viaggio verso Davos dopo il guasto all’Air Force One

Guasto all'Air Force one, decolla verso Davos ma deve riatterrare in Usa. Trump: «Groenlandia? Probabile soluzione con l'Europa»Un guasto elettrico ha costretto l'Air Force One a interrompere il viaggio verso Davos, con Trump che ha annunciato il possibile utilizzo della Groenlandia come soluzione con l'Europa.

Guasto all'Air Force One in volo verso Davos, Trump cambia aereo e riparteDurante il volo di Donald Trump verso Davos, l'Air Force One ha dovuto rientrare alla base di Andrews a causa di un guasto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Parigi chiede esercitazione Nato in Groenlandia. Ft: slitta l'annuncio del piano per l'Ucraina - Francia chiede esercitazione Nato in Groenlandia, pronti a contribuire; Otto Paesi europei fanno quadrato contro Trump dopo la minaccia di dazi. L'Italia frena: Serve dialogo; Groenlandia, soldati di Francia, Germania, Norvegia e Svezia inviati sull'isola. Ma Trump non cede: Serve agli Usa; Groenlandia, l’UE esclude per ora misure contro gli USA.

Groenlandia, la Francia chiede esercitazioni Nato. Trump in viaggio verso Davos dopo il guasto all’Air Force OneOggi occhi puntati su Davos, in Svizzera, dove i leader mondiali sono riuniti per partecipare al World Economic Forum ... msn.com

Parigi chiede esercitazione NATO in Groenlandia. Ft: slitta il piano di prosperità per l'UcrainaFrancia chiede esercitazione Nato in Groenlandia, pronti a contribuire La Francia chiede un'esercitazione Nato in Groenlandia ed è pronta a contribuire. Lo ha annunciato mercoledì l'Eliseo, mentre i ... msn.com

Il discorso del presidente francese al forum economico mondiale: "La Francia e l'Europa danno grande importanza alla sovranità e all’indipendenza: per questo abbiamo deciso il dispiegamento di nostre forze in Groenlandia" facebook

Guerrra aperta ormai traDonald #Trump e Emmanuel Macron. Nervi tesi tra Usa e Francia per la questione Groenlandia. E così il presidente Usa ha pubblicato su Truth un messaggio privato del presidente francese x.com