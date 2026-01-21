La figlia di Totò Riina esce dal carcere le accuse di estorsione e mafia | così può tornare a Corleone

Maria Concetta Riina, figlia del noto boss di Cosa Nostra Totò Riina, uscirà dal carcere dopo diversi mesi. La sua scarcerazione avviene in un contesto giudiziario complesso, legato a procedimenti per estorsione e accuse di appartenenza alla mafia. La notizia segna un momento importante nel percorso giudiziario e personale della donna, consentendole di tornare a vivere a Corleone, paese simbolo della storia mafiosa italiana.

Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina, uscirà dal carcere da cui si trova dallo scorso ottobre. A deciderlo il giudice per le indagini preliminari di Firenze, che ha disposto per lei l’obbligo di dimora a Corleone, in provincia di Palermo, dopo l’incidente probatorio. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, Maria Concetta Riina è finita sotto la lente della Dda fiorentina per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani. La telefonata intercettata: «Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano».🔗 Leggi su Open.online

Mafia, la figlia di Totò Riina esce dal carcere e torna a CorleoneMaria Concetta Riina, figlia di Totò Riina, è tornata a vivere a Corleone con l’obbligo di dimora.

Firenze, la figlia di Totò Riina esce dal carcere: obbligo di dimora a CorleoneMaria Concetta Riina, figlia di Totò Riina, è stata autorizzata a uscire dal carcere e dovrà rispettare l’obbligo di dimora a Corleone.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Firenze, la figlia di Totò Riina esce dal carcere: obbligo di dimora a Corleone; Totò, il Molise e la sua Napoli; Maria Concetta Riina scarcerata: obbligo di dimora a Corleone; Aragona, applausi a scena aperta per la commedia Ora ca a mamma murìu, cu su teni u papà?, regia di Totò Cacciatore.

La figlia di Totò Riina esce dal carcere, le accuse di estorsione e mafia: così può tornare a CorleoneLa donna era finita sotto la lente della Dda fiorentina per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani ... open.online

Firenze, la figlia di Totò Riina esce dal carcere: obbligo di dimora a CorleoneLa donna e il marito Antonino Ciavarello, entrambi indagati per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani ... ilfattoquotidiano.it

Il gup di Firenze ha ribaltato la decisione della Cassazione scarcerando la figlia di Totò Riina https://qds.it/estorsione-mafia-figlia-riina-maria-concetta-scarcerata #estorsione #TotòRiina - facebook.com facebook

ADESSO LA FIGLIA DI RIINA POTRÀ TORNARE AI SUOI 'AFFARI DI FAMIGLIA' – USCIRÀ DAL CARCERE MARIA... x.com