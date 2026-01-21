La figlia di Totò Riina esce dal carcere le accuse di estorsione e mafia | così può tornare a Corleone

Maria Concetta Riina, figlia del noto boss di Cosa Nostra Totò Riina, uscirà dal carcere dopo diversi mesi. La sua scarcerazione avviene in un contesto giudiziario complesso, legato a procedimenti per estorsione e accuse di appartenenza alla mafia. La notizia segna un momento importante nel percorso giudiziario e personale della donna, consentendole di tornare a vivere a Corleone, paese simbolo della storia mafiosa italiana.

Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò Riina, uscirà dal carcere da cui si trova dallo scorso ottobre. A deciderlo il giudice per le indagini preliminari di Firenze, che ha disposto per lei l’obbligo di dimora a Corleone, in provincia di Palermo, dopo l’incidente probatorio. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera, Maria Concetta Riina è finita sotto la lente della Dda fiorentina per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione ai danni di due imprenditori toscani. La telefonata intercettata: «Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano».🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

