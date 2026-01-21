La Corte d' Appello di Venezia conferma | troppi punti per la residenza bandi Erp da rifare

La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la decisione di rigettare l'appello della Regione Veneto e del Comune di Venezia riguardo ai punteggi assegnati per la residenza nei bandi Erp del 2022. La sentenza, pubblicata il 21 gennaio 2026, ordina alle amministrazioni di rivedere e modificare le modalità di attribuzione dei punti, evidenziando la necessità di una revisione delle priorità nel sistema di assegnazione delle abitazioni pubbliche.

