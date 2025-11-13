L’Ucraina è vicina al collasso Il Cremlino vede vicina la vittoria e spaventa Zelensky

“La posizione del regime di Kiev si sta deteriorando di giorno in giorno”. Le parole del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riportate dall’agenzia Ria Novosti, sintetizzano in poche battute il momento drammatico che sta affrontando l’esercito ucraino in queste ultime settimane. Sul fronte orientale, infatti, la pressione russa cresce di ora in ora, mentre le difese ucraine mostrano segni evidenti di logoramento e faticano sempre di più a contenere l’avanzata delle truppe di Vladimir Putin. A confermare che la situazione sul campo è tutt’altro che sotto controllo è lo stesso presidente Volodymyr Zelensky che, dopo settimane trascorse a minimizzare le difficoltà, ora ammette che la guerra in Ucraina sta prendendo una brutta piega. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

