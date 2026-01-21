Ketchup sì bustine no | arriva la rivoluzione europea contro gli imballaggi monouso

In Europa, si apre una nuova fase nella gestione degli imballaggi monouso, con l’obiettivo di ridurre l’uso di plastica e promuovere soluzioni più sostenibili. Tra le novità principali, l’eliminazione delle bustine di ketchup, maionese e altri condimenti nei locali pubblici, così come dei flaconcini monouso negli hotel. Questi cambiamenti mirano a favorire pratiche più rispettose dell’ambiente, senza compromettere la qualità del servizio.

Addio alle bustine di ketchup, maionese, olio e dolcificanti sui tavoli di bar e ristoranti. E stop anche ai flaconcini monouso di shampoo e bagnoschiuma negli hotel. A stabilirlo è il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), entrato in vigore nel febbraio 2025, con cui Bruxelles punta a ridurre del 15% i rifiuti di imballaggio pro capite entro il 2040, oltre a limitare l’inquinamento e l’uso di sostanze chimiche dannose. Niente allarmismi, però: non si tratta di un divieto immediato. La rivoluzione sarà graduale, in diversi anni. E per i consumatori una cosa è certa: il ketchup non sparirà dal tavolo, cambierà solo il modo in cui verrà servito. 🔗 Leggi su Panorama.it

