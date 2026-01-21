Addio alle bustine monouso | l’UE dice stop a ketchup e maionese in formato monodose

A partire dal 12 agosto 2026, l’Unione Europea introdurrà nuove normative sugli imballaggi, con l’obiettivo di ridurre l’uso di plastica monouso. Tra le misure previste, è previsto il divieto delle bustine monodose di ketchup, maionese e altri condimenti, segnando un cambiamento importante nelle pratiche di consumo quotidiano. Questo intervento mira a promuovere soluzioni più sostenibili e rispettose dell’ambiente.

Dal 12 agosto 2026 scattano le nuove regole sugli imballaggi. Nei prossimi mesi inizierà un cambiamento destinato a incidere sulle abitudini quotidiane: le bustine monouso di ketchup, maionese e altri condimenti sono avviate verso il divieto. Dal 12 agosto 2026 diventerà pienamente operativo in tutti i Paesi dell'Unione europea il nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr), entrato in vigore a febbraio 2025. Questo segna l'inizio di un percorso che porterà all'eliminazione dei formati monodose in plastica entro il 2030 in diversi settori. Stop ai materiali con PFAS: il primo vero cambiamento.

Addio alle bustine di ketchup e maionese: l’Ue adotta il divieto della plastica monousoA partire da agosto, l’Unione Europea introdurrà nuove normative che vietano l’uso di imballaggi monouso di plastica per salse come ketchup e maionese.

Nessun addio alle bustine di ketchup e maionese, cosa dice davvero il nuovo regolamento UE sugli imballaggiIl nuovo regolamento UE sugli imballaggi mira a ridurre l'impatto ambientale, ma non prevede l'eliminazione delle bustine di ketchup e maionese entro il 2026.

