Nelle ultime ore si sono intensificati i segnali riguardanti il futuro di Kessie alla Juventus. Un incontro tra l’agente del centrocampista ivoriano e i vertici del club si è tenuto in sede, alimentando speculazioni e attese. Intanto, l’agente Comolli si sarebbe attivato per formalizzare un interesse ufficiale. Ecco le ultime novità sulla trattativa e le possibili evoluzioni del trasferimento.

sul futuro del centrocampista ivoriano. La Juventus guarda già oltre la sessione invernale e inizia a gettare le basi per un colpo di caratura internazionale in vista del mercato estivo. L’obiettivo dichiarato per rinforzare la mediana di Luciano Spalletti è Frank Kessié, l’ex colonna di Milan e Atalanta che potrebbe fare il suo ritorno in Serie A dopo l’esperienza in Arabia Saudita. La dirigenza bianconera ha deciso di muoversi con largo anticipo per bruciare la concorrenza e assicurarsi un profilo che garantisca fisicità, carisma e inserimenti offensivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessie Juve (Sky), incontro con l’agente in sede: cosa filtra. Comolli prova a prenotarlo, le ultimissime

Kessie Juve, come è andato l’incontro con l’agente dell’ivoriano? I bianconeri hanno ribadito una cosa. I dettagliL'incontro tra l'agente di Kessie e la Juventus si è svolto in modo positivo.

Kessié Juve, l’affare potrebbe decollare: prime chiamate tra le parti, cosa filtra per il mercato invernale e la prossima estateSono in corso discussioni tra la Juventus e il centrocampista Kessié, il cui contratto con l’Al-Ahli scade tra sei mesi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: En-Nesyri vuole spazio per giocare: continua la sfida Juve-Napoli; Di Marzio: La Juve lavora per riportare in Italia Kessie a giugno. Oggi ci sono stati nuovi contatti; Kessie e Tonali i sogni estivi della Juventus: gli aggiornamenti.

Juventus, Kessié è sempre l'obiettivo numero uno. Ieri l'incontro in sede con l'agenteIn casa Juventus l'obiettivo numero uno per rafforzare il centrocampo la prossima estate resta quello di Frank Kessié. Come vi abbiamo raccontato. tuttomercatoweb.com

Juve, Kessie a giugno? Primo incontro con l'agenteCome anticipato nei giorni scorsi, la Juventus lavora per riportare in Italia Franck Kessie. Il centrocampista è in scadenza con il club arabo dell'Al-Ahli il prossimo 30 giugno. Martedì 20 gennaio ... sport.sky.it

Kessie-Juve, com'è andato l'incontro: quante possibilità ci sono tra milioni e scadenze - facebook.com facebook

#Kessie- #Juve, com'è andato l'incontro: quante possibilità ci sono tra milioni e scadenze x.com