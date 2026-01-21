Kessie Juve come è andato l’incontro con l’agente dell’ivoriano? I bianconeri hanno ribadito una cosa I dettagli

L'incontro tra l'agente di Kessie e la Juventus si è svolto in modo positivo. Durante la riunione, i rappresentanti del club e dell’ivoriano hanno discusso vari aspetti del possibile trasferimento, ribadendo l’interesse della Juventus. Di seguito, i dettagli principali emersi dall'incontro, che ha confermato l'attenzione dei bianconeri verso l'acquisto del centrocampista.

