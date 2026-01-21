Kessie Juve come è andato l’incontro con l’agente dell’ivoriano? I bianconeri hanno ribadito una cosa I dettagli
L'incontro tra l'agente di Kessie e la Juventus si è svolto in modo positivo. Durante la riunione, i rappresentanti del club e dell’ivoriano hanno discusso vari aspetti del possibile trasferimento, ribadendo l’interesse della Juventus. Di seguito, i dettagli principali emersi dall'incontro, che ha confermato l'attenzione dei bianconeri verso l'acquisto del centrocampista.
Kessie Juve, l’incontro fra gli agenti dell’ex Milan e i bianconeri è andato bene. Il centrocampista potrebbe arrivare in estate. Il calciomercato internazionale torna a infiammarsi attorno a un nome che i tifosi italiani conoscono molto bene. Le ultime indiscrezioni su Kessie alla Juve hanno iniziato a circolare con insistenza, suggerendo che il club bianconero stia pianificando un colpo di spessore per rinforzare la propria mediana con un profilo di caratura internazionale. A scuotere l’ambiente è stato l’esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, il quale ha fatto luce sulle manovre silenziose della dirigenza torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Kessie, centrocampista ivoriano dell'Al Ahli, è un nome seguito dalla Juventus come possibile rinforzo per il reparto.
