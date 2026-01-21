Juventus il dato preoccupante | si subisce sempre gol al primo tiro

Durante il post partita di Cagliari, è stata evidenziata una statistica che desta preoccupazione: la Juventus subisce sempre gol al primo tiro in porta. Questo dato mette in luce alcune criticità difensive della squadra, che potrebbero influenzare le prestazioni future. Analizzare queste tendenze è importante per comprendere meglio le aree su cui lavorare e migliorare la solidità complessiva del team.

Nel post partita di Cagliari, negli studi di Sky Calcio Club è stata portata un inquietante statistica sui gol subiti dalla Juventus. Il dato allarmante per la Juventus Un dato allarmante è stato riportato agli studi di Sky Sport: Fabio Caressa ha chiesto ai suoi ospiti un parere sul dato

