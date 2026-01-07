Il Milan ha una particolare efficacia in avvio di azione, riuscendo a segnare già al primo tiro in molte occasioni. Questo aspetto, evidente anche nella sfida contro il Cagliari, permette ai rossoneri di partire con un vantaggio strategico. Analizzare le ragioni di questa costanza può offrire spunti interessanti sulla loro organizzazione offensiva e sulla capacità di capitalizzare le occasioni. Un elemento che contribuisce alla solidità della squadra in questa prima parte di stagione.

Nella partita che apre il 2026 della Serie A, il Milan è a Cagliari in cerca di punti per consolidare la sua posizione in classifica e mantenere il passo delle prime. I rossoneri arrivano al 2 gennaio incerottati. Allegri è costretto a schierare in difesa l’inedito terzetto Bartesaghi-De Winter-Tomori, mentre davanti deve rinunciare per intero alla coppia d’attacco Nkunku-Pulisic che ha fatto tre gol al Verona appena cinque giorni prima: al loro posto un acciaccato Leão e Loftus-Cheek. La partita è noiosissima, nel primo tempo si fatica a trovare materiale per gli highlights e finisce con uno scialbo 0-0. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il Milan segna sempre al primo tiro: come è possibile?

Leggi anche: Dodici volte al primo tiro: il Milan di Allegri ha fatto dell’efficacia un sistema

Leggi anche: Milan letale al primo tiro: ecco il dato che esalta il cinismo di Allegri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cagliari-Milan LIVE; Milan, la dura legge del gol: al primo tiro segna; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Al Milan basta un lampo di Leao per battere il Cagliari: Allegri torna al primo posto.

Il Milan segna al primo tiro in porta in 12 partite di Serie A con Allegri - Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan: un’analisi approfondita su come il nuovo equilibrio tattico e la mentalità vincente stiano influenzando i risultati della squadra. notiziemilan.it