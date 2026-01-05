Milan letale al primo tiro | ecco il dato che esalta il cinismo di Allegri

Il 'Corriere dello Sport' ha analizzato un dato del Milan di Massimiliano Allegri che evidenzia il suo approccio tattico e il suo modo di interpretare il calcio. Questo dato, relativo alla capacità di capitalizzare al primo tiro, riflette la filosofia pragmatica del tecnico toscano e la sua attenzione alla concretezza in campo. Un'analisi che aiuta a comprendere meglio le caratteristiche distintive della squadra sotto la guida di Allegri.

Il 'Corriere dello Sport' ha analizzato un dato del Milan di Massimiliano Allegri che spiega la sua idea di calcio. Ecco l'analisi sul cinismo del Diavolo.

