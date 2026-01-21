Juventus i ricavi della Champions League possono aiutare il mercato bianconero | ecco quanto potrebbero guadagnare Tutte le cifre

I ricavi derivanti dalla Champions League rappresentano un elemento importante per il bilancio della Juventus, influenzando le risorse disponibili per il mercato e la rosa. In questo articolo, analizziamo le cifre potenziali che la squadra potrebbe ottenere battendo Benfica e Monaco, evidenziando l’impatto economico di questa competizione sul club. Un approfondimento utile per comprendere le implicazioni finanziarie di una buona prestazione europea.

Juventus, i ricavi europei fondamentali per il budget di febbraio: ecco quanto vale battere Benfica e Monaco per gli ultimi colpi. L’attenzione della dirigenza della Juventus non è rivolta solo al campo, ma anche alla calcolatrice. Il futuro del calciomercato invernale bianconero passa inevitabilmente dai risultati che la squadra di Spalletti otterrà nelle ultime due sfide della League Phase di Champions League. I conti si faranno definitivamente mercoledì 28 gennaio a Montecarlo, appena quattro giorni prima del gong finale delle trattative fissato per il 2 febbraio. Juventus, i ricavi potrebbero giocare un ruolo determinante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Svelati i ricavi europei dei bianconeri Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la Juventus, solamente dalla UEFA, ha incassato una cifra superiore ai 66 milioni di euro nel corso dell’annata 2024/25 Un tesoretto importante, frutto dei premi legati all facebook

