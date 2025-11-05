Ricavi Juve Champions League ecco gli incassi della Vecchia Signora | tutti i dettagli e differenze grazie al nuovo format Le cifre per il club bianconero
Ricavi Juve Champions League, dopo l’1-1 con lo Sporting l’analisi degli incassi: il nuovo format porta 48,1 milioni minimi. Un altro pareggio, il terzo in quattro gare europee. La Juventus di Luciano Spalletti non è andata oltre l’1-1 all’ Allianz Stadium contro lo Sporting Lisbona, nella quarta giornata della nuova Champions League 202526. Al vantaggio portoghese di Araujo, ha risposto il solito Dusan Vlahovic. Ma se il campo, al momento, stenta a regalare i tre punti (la Juve è a quota 3 punti, come da contesto precedente, ndr), le casse societarie possono già sorridere. Il nuovo format della competizione, introdotto dalla UEFA a partire da questa stagione, sta già mostrando i suoi importanti effetti economici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
