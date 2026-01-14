Ricavi Champions League ufficializzati i premi in denaro per l’edizione 2024 2025! Inter leader di incassi in Serie A | le cifre
La UEFA ha reso pubblici i premi in denaro assegnati ai club partecipanti alla Champions League 2024/2025, secondo il Financial Report ufficiale. In Italia, l’Inter si distingue come il club con i maggiori ricavi in Serie A, evidenziando l’importanza economica di questa competizione. Questo report fornisce un quadro chiaro delle distribuzioni finanziarie e delle performance economiche delle squadre coinvolte, offrendo un’analisi dettagliata dei ricavi generati dalla massima competizione europea.
Inter News 24 Ricavi Champions League, la Uefa ha pubblicato il Financial Report 202425 ufficializzando i premi distribuiti ai club. Le cifre. La UEFA ha pubblicato il Financial Report ufficiale relativo alla stagione 202425, documento che fotografa nel dettaglio i premi distribuiti al termine delle competizioni europee per club. A rilanciare i dati è Calcio e Finanza, che riporta la nota ufficiale dell’organismo europeo e mette in evidenza un dato particolarmente significativo: la forte crescita degli incassi dei club italiani impegnati nelle coppe. La Champions League 202425 ha visto protagoniste Inter, Atalanta, Juventus, Milan e Bologna, con i nerazzurri assoluti trascinatori del movimento. 🔗 Leggi su Internews24.com
