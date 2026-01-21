Alla vigilia della sfida europea tra Juventus e Benfica, Luciano Spalletti ha annunciato le sue scelte di formazione. Dopo aver lasciato Thuram in panchina nell’ultima partita di campionato, il tecnico ha deciso di reintegrarlo tra i titolari per questa importante occasione. La scelta evidenzia l’intenzione di consolidare la squadra in vista di un impegno fondamentale in Champions League.

Scelte definite alla Continassa alla vigilia della notte europea. Contro il Benfica, Luciano Spalletti è pronto a rilanciare dall’inizio Khéphren Thuram, rimasto a riposo nell’ultima gara di campionato. Il centrocampista tornerà titolare allo Stadium. Davanti, spazio a David e Fabio Miretti, al momento favoriti per partire dall’inizio. Dalla panchina, pronti a subentrare a gara in corso Loïs Openda e Francisco Conceição. Tra i pali torna Michele Di Gregorio, dopo il turno di riposo in Sardegna che aveva visto protagonista Perin. Segnali chiari in vista di una sfida che pesa sul futuro europeo della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Benfica, Spalletti sceglie: Thuram torna titolare

Juventus-Benfica, Spalletti cambia volto: Thuram titolare, Di Gregorio rientraLa Juventus affronta questa sera il Benfica all’Allianz Stadium in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League.

Thuram Juve, il francese scalpita: può tornare titolare contro il Benfica in Champions League? A cosa sta pensando SpallettiThuram si prepara a tornare in campo con la Juventus, con possibilità di partire titolare contro il Benfica in Champions League.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Champions: Mourinho, 'Io e Spalletti? Non conta, c'è Juve-Benfica'; Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Spalletti diretta conferenza prima di Juve-Benfica: segui live tutte le sue dichiarazioni; Spalletti: A Mourinho offrirei il mio vino ‘Rosso diretto’, così magari lo buttano fuori.

Juventus-Benfica, Formazioni, Spalletti sceglie i titolarissimi: McKennie si sdoppia, Conceição in staffettaJuventus-Benfica, Spalletti sceglie i titolarissimi: McKennie si sdoppia, Conceição in staffetta Thuram torna dal 1’, Di Gregorio tra i pali: ecco le mosse bianconere per ... tuttojuve.com

Juventus, Spalletti avanti con Miretti e DavidJuventus, Spalletti avanti con Miretti e David Conceiçao e Openda dalla panchina: continuità e gestione fisica le chiavi Luciano Spalletti sceglie la ... tuttojuve.com

La Juventus ospita il Benfica in un match fondamentale per il proseguimento del proprio cammino in Champions. Per la squadra di Spalletti giocare in casa è sinonimo di garanzia: i bianconeri, in questa stagione, non hanno ancora perso tra campionato e - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Benfica x.com