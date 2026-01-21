La Juventus affronta questa sera il Benfica all’Allianz Stadium in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League. Luciano Spalletti, dopo la sconfitta con il Cagliari, cambia l’assetto della squadra puntando su una formazione più solida, con Michele Di Gregorio tra i pali e Khéphren Thuram in campo dal primo minuto. La sfida rappresenta un momento importante per la squadra, che cerca di consolidare il percorso europeo.

La Juventus si gioca una fetta di Champions League questa sera all’Allianz Stadium, dove ospita il Benfica in una gara decisiva della fase europea: Luciano Spalletti, dopo il ko di Cagliari, sceglie di voltare pagina affidandosi a una formazione più fisica e strutturata, con Michele Di Gregorio nuovamente titolare tra i pali e Khéphren Thuram pronto a riprendersi il centrocampo dal primo minuto. Thuram dall’inizio, Di Gregorio torna tra i pali. La notte europea impone scelte nette. Spalletti ridisegna l’undici iniziale della Juventus puntando su uomini di affidabilità immediata. In porta rientra Di Gregorio, chiamato a garantire sicurezza e gestione nei momenti di pressione, mentre in mezzo al campo la presenza di Thuram diventa centrale per reggere l’urto e alzare il livello di intensità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Benfica, Spalletti cambia volto: Thuram titolare, Di Gregorio rientra

Leggi anche: Perin ancora titolare con il Cagliari, Di Gregorio in panchina: Spalletti cambia le gerarchie

Leggi anche: Perin ancora titolare con il Cagliari dopo Bodø, Di Gregorio in panchina: Spalletti cambia le gerarchie

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: UCL | Juventus-Benfica, la conferenza stampa di Spalletti e Thuram; Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Koopmeiners fatica, Thuram ritorna: Juve-Benfica, Spalletti cambia così; Spalletti dalla gag con Thuram che fa ridere tutti al vino per Mourinho: Mi aspetto qualche furbata...

Koopmeiners fatica, Thuram ritorna: Juve-Benfica, Spalletti cambia cosìTORINO - La fortuna sta nell’affollarsi degli impegni segnati sul calendario. Sì, è un paradosso, perché le tante partite in programma richiedono una gestione oculata delle energie e rischiano di pesa ... msn.com

Pagina 0 | Koopmeiners fatica, Thuram ritorna: Juve-Benfica, Spalletti cambia cosìTORINO - La fortuna sta nell’affollarsi degli impegni segnati sul calendario. Sì, è un paradosso, perché le tante partite in programma richiedono una gestione oculata delle energie e rischiano di pesa ... tuttosport.com

Mourinho spiazza i tifosi dell'Inter e paventa un possibile "tradimento" ai colori neroazzurri L'allenatore, intervenuto ieri nella conferenza stampa pre Juventus-Benfica, ha risposto su esplicita domanda che non direbbe di no alla possibilità di allenare i rivali facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Benfica x.com