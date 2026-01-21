Sono state rese note le formazioni ufficiali di Juventus – Benfica, partita valida per la settima giornata di Champions League. Entrambe le squadre hanno annunciato le proprie scelte di formazione, offrendo un'anteprima delle strategie in campo. Di seguito i dettagli delle formazioni ufficiali, per conoscere le scelte tecniche dei rispettivi allenatori in vista di questa importante sfida europea.

Le formazioni ufficiali di Juventus – Benfica Sono uscite le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Benfica valida per la settima giornata di Champions League. Gli uomini di Spalletti, reduci dalla brutta sconfitta di Cagliari, devono cercare di chiudere il discorso Champions contro i portoghesi guidati da Josè Mourinho. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus – Benfica, le formazioni ufficiali

Juventus-Benfica, formazioni ufficiali: Thuram e Di Gregorio dal 1’Alle 21:00, allo Juventus Stadium, si disputa la settima giornata della fase a gironi di Champions League tra Juventus e Benfica.

Juventus-Benfica: dove vederla (Prime, Sky) in tv e streaming, orario e formazioni ufficiali. Classifica Champions LeagueLa partita Juventus-Benfica si disputa nella settima giornata della fase a gironi della Champions League.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juventus - Benfica Formazioni ufficiali

Argomenti discussi: Champions, oggi Juve-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus-Benfica: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Champions League, Juventus-Benfica: probabili formazioni e dove vederla in tv; Juventus-Benfica, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali e il risultato LIVEL'Atalanta ha l'opportunità di fare un passo netto in avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Palladino affronta l'Athletic Bilbao. Scamacca riferimeto ... sport.sky.it

Juventus-Benfica in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficialiJuventus – Benfica è la partita della settima giornata di Champions League che mette in palio punti pesanti per la qualificazione. A Torino torna un vecchio nemico, Josè Mourinho, che farà capolino ... fanpage.it

Champions League, in campo Atalanta-Athletic Bilbao e Juventus -Benfica: sfide casalinghe sulla carta facili per le italiane Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/ - facebook.com facebook

"Grande Spallettone" #Spalletti e #Mourinho si ritrovano in Juventus-Benfica #DAZN x.com