Juventus-Benfica formazioni ufficiali | Thuram e Di Gregorio dal 1’

Alle 21:00, allo Juventus Stadium, si disputa la settima giornata della fase a gironi di Champions League tra Juventus e Benfica. Le formazioni ufficiali sono state rese note, con Thuram e Di Gregorio titolari dal primo minuto. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nel percorso europeo della stagione.

Tutto pronto all'Allianz Stadium. Alle 21:00 va in scena Juventus–Benfica, settima giornata della fase campionato di Champions League. Luciano Spalletti cambia due pedine rispetto a Cagliari: dal primo minuto Marcus Thuram e Michele Di Gregorio. Dall'altra parte José Mourinho conferma l'ossatura del suo Benfica. Formazioni ufficiali. Juventus: Di Gregorio; Bremer, Locatelli, Kelly, Kenan Yildiz, Kalulu, Thuram, Miretti, McKennie, Cambiaso; David. A disp.: Perin, Pinsoglio, Gatti, Conceição, Koopmeiners, Zhegrova, Adži?, Kosti?, Openda, João Mário, Cabal, Rouhi. All.: Spalletti. Benfica: Trubin; Aursnes, Sudakov, Pavlidis, Dedi?, Barreiro, Schjelderup, Prestianni, Dahl, Otamendi, Tomás Araújo.

Juventus-Benfica, Spalletti cambia volto: Thuram titolare, Di Gregorio rientraLa Juventus affronta questa sera il Benfica all’Allianz Stadium in una partita decisiva per la qualificazione in Champions League.

Juventus-Benfica (Champions League, 21-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol allo StadiumLa Juventus affronta il Benfica allo Stadium nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League, in programma il 21 gennaio 2026 alle ore 21:00.

