La partita Juventus-Benfica si disputa nella settima giornata della fase a gironi della Champions League. Di seguito, le informazioni su orario, schieramenti ufficiali, modalità di visione in tv e streaming, oltre alla classifica aggiornata del torneo. La sfida rappresenta un momento importante per le ambizioni delle due squadre nel percorso europeo.

La Champions League va nuovamente in scena con la settima giornata della League Phase e la Juventus si prepara al match casalingo contro il Benfica. Luciano Spalletti incrocerà nuovamente José Mourinho, in un testa a testa che più volte si è materializzato in Serie A. La Juve ha nove punti in classifica e ha necessità di vincere per garantirsi quantomeno un posto ai playoff e non correre rischi. Situazione simile per i portoghesi che però hanno 6 punti e sono, di fatto, all'ultima spiaggia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Juventus-Benfica: dove vederla (Prime, Sky) in tv e streaming, orario e formazioni ufficiali. Classifica Champions League

Juventus-Benfica: dove vederla (Prime, Sky) in tv e streaming, orario e probabili formazioni. Classifica Champions LeagueLa partita tra Juventus e Benfica, valida per la settima giornata della Champions League, si svolgerà prossimamente.

Leggi anche: Juventus-Bodo Glimt: dove vederla (tv e streaming), orario, formazioni ufficiali e classifica Champions League

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Champions, oggi Juve-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla; Juventus-Benfica, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juve-Benfica, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Benfica: dove vederla (Prime, Sky) in tv e streaming, orario e probabili formazioni. Classifica Champions League.

Juventus-Benfica in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: formazioni ufficialiJuventus – Benfica è la partita della settima giornata di Champions League che mette in palio punti pesanti per la qualificazione. A Torino torna un vecchio nemico, Josè Mourinho, che farà capolino ... fanpage.it

Juventus-Benfica dove vederla in tv: SKy, Prime Video o in chiaro? - Formazioni, le scelte di Spalletti e MourinhoJuventus-Benfica orario, chi fa la telecronaca, diretta tv e streaming: tutte le info sul match di Champions League ... affaritaliani.it

Le formazioni ufficiali di Juventus-Benfica - facebook.com facebook

"Grande Spallettone" #Spalletti e #Mourinho si ritrovano in Juventus-Benfica #DAZN x.com