Segui la diretta di Juve-Benfica, valida per la settima giornata di Champions League. La partita, attualmente sul punteggio di 0-0, vede i bianconeri impegnati a trovare la via del gol, con Miretti che tenta una conclusione di testa senza fortuna. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale sullo sviluppo della gara.

di Andrea Bargione Juve Benfica: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la settima giornata di Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo la sconfitta di misura a Cagliari, la Juventus scende nuovamente in campo ma in Champions League contro il Benfica ( diretta gratis su Prime Video ) nella gara valida per la settima giornata della prima fase: segue LIVE il match. Juve Benfica 0-0: sintesi e moviola. 36? MIRETTI PERICOLOSO! – Dagli sviluppi di un calcio d’angolo ci prova Miretti di testa! Palla alta di poco. 33? SBAGLIA IL BENFICA – Pressing alto dei bianconeri che mette in grossa difficoltà il possesso palla del Benfica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Benfica LIVE 0-0: ci prova Miretti di testa! Palla alta

