Juve Udinese 1-0 LIVE | ci prova Zaniolo! Palla alta corner per i bianconeri
di Andrea Bargione Juve Udinese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Parola al campo ora. Dopo l’esonero di Tudor, la panchina ad interim a Brambilla e in attesa del nuovo allenatore (Spalletti), la Juve si rifocalizza sulla Serie A. Bianconeri in campo contro l’Udinese con il diktat di tornare ad una vittoria che ormai manca da 8 partite. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Udinese 1-0: sintesi e moviola. 18? OCCASIONE UDINESE! – Occasione per gli ospiti con una bella azione di Kamara: la sua conclusione termina alta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Gli 11 titolari in campo in questo turno infrasettimanale @EASPORTSFC @easportsfcit #JuveUdinese - X Vai su X
Oggi però il tecnico toscano è atteso all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Udinese, prima dell’annuncio ufficiale che lo renderà il nuovo allenatore bianconero Vai su Facebook
Juventus subito in vantaggio sull'Udinese: Vlahovic si conquista e segna il rigore dell'1-0 - Juventus subito in vantaggio contro l'Udinese con Dusan Vlahovic, al minuto 5. Si legge su tuttomercatoweb.com
Serie A: in campo Roma-Parma 0-0, Juventus-Udinese 0-0 e Como Verona 0-0 DIRETTA e FOTO - 0 per la nona giornata di campionato Un mese esatto. Come scrive ansa.it
Juve-Udinese | UFFICIALI Fuori David e Openda dal 1', Spalletti firma ? | OneFootball - La Juventus si appresta ad affrontare l'Udinese dopo giorni concitati, che hanno portato all'esonero immediato di Igor Tudor. Lo riporta onefootball.com