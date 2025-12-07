Napoli Juve 0-0 LIVE | ci prova subito McTominay di testa palla fuori

di Andrea Bargione Napoli Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 14ª giornata di Serie A 202526. Forte di tre vittorie consecutive, la Juve si appresta ad affrontare un crocevia importante, il primo del suo mese di dicembre, contro il Napoli allo Stadio Maradona. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juve 0-0: risultato e tabellino. 5? KOOP SALVA! – Brutta palla persa da Cabal sulla trequarti del Napoli, ci prova Neres sulla destra che cerca Di Lorenzo: salva in scivolata Koopmeiners. 3? RITMI ALTI – Inizia con ritmi alti la sfida del Maradona, con entrambe le squadre che fanno viaggiare il pallone velocemente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juve 0-0 LIVE: ci prova subito McTominay di testa, palla fuori

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A, è già corsa a due tra Juve e Napoli ?!?

Prima sconfitta per Gasperini alla Roma, il Torino lancia Napoli e Juve al 1° posto in classifica

Roma, Napoli, Juve e Milan: il passo delle principali rivali dell’Inter

Come finirà NAPOLI-JUVE? Applausi o fischi per SPALLETTI? Diteci anche la vostra! - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Juventus, l'arrivo dei bianconeri in albergo per la trasferta lampo #SkySport #SkySerieA #NapoliJuventus Vai su X

Napoli-Juve 0-0, Conte si affida ai titolarissimi con Elmas e Olivera (LIVE) - 3 delle ultime con Elmas titolare al posto di Lobotka ... Segnala ilnapolista.it

Tensione prima di Napoli-Juventus: lancio di pietre contro il bus bianconero e vetri rotti - Tensione altissima a Napoli a pochi minuti dall'inizio della sfida tra gli azzurri di Antonio Conte e la Juventus, guidata dall'ex Luciano Spalletti. Secondo corriere.it

Pagina 0 | “Napoli ci dirà chi siamo”: Spalletti, la sfida al Maradona e il bivio Juve - Il tecnico dei bianconeri non ha dubbi: "Ci sono partite che possono restare nella storia. Scrive tuttosport.com