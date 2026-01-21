Jannik Sinner torna a giocare agli Australian Open, affrontando nel secondo turno l’avversario Duckworth. La partita si svolgerà durante la quinta giornata del torneo a Melbourne, con orario e modalità di visione disponibili sui canali ufficiali. L’azzurro, bicampione in carica, punta a confermare la buona forma e proseguire il percorso nel primo Slam della stagione.

Jannik Sinner è pronto a ripartire a Melbourne. Nella quinta giornata degli Australian Open, lo Slam che apre la stagione, il tennista azzurro scende di nuovo in campo per il secondo turno con l’obiettivo di proseguire la difesa del titolo: Sinner arriva infatti in Australia da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e del 2025. Il match si giocherà nella notte italiana tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, con un appuntamento molto atteso dai tifosi, curiosi di vedere la condizione e il ritmo del numero uno azzurro in una fase del torneo che, spesso, nasconde più insidie di quanto dica il ranking. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open: sfida a Duckworth al secondo turno, orario e dove vederla

