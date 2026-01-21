Jannik Sinner e il precedente ‘agitato’ con James Duckworth nel 2021 a Toronto

Jannik Sinner e James Duckworth si affronteranno nel secondo turno degli Australian Open 2026, in programma domani a partire dalle 09:00 italiane. Ricordando il precedente confronto del 2021 a Toronto, caratterizzato da un episodio acceso, il match rappresenta un nuovo capitolo di una sfida che ha già avuto momenti intensi. Entrambi i tennisti sono pronti a dare il massimo in questa importante occasione del major australiano.

C’è un precedente piuttosto “agitato” nella storia dei confronti tra Jannik Sinner e James Duckworth, pronti a ritrovarsi di fronte domani, nel secondo turno degli Australian Open 2026, con inizio del match non prima delle 09:00 italiane. L’altoatesino ha avuto un debutto agevole nel primo Slam dell’anno a Melbourne, favorito anche dal ritiro anticipato del francese Hugo Gaston, arrivato dopo due set dominati in lungo e in largo dal numero uno azzurro. Ben diverso, invece, il cammino inaugurale di Duckworth, costretto a una battaglia lunga e dispendiosa per rimontare una partita che sembrava essergli sfuggita di mano contro il croato Dino Prizmic. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chi è James Duckworth, l’avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare JannikJames Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

Chi ha vinto il match tra Jannik Sinner e Gaston. Il risultato liveGli Australian Open 2026 hanno ufficialmente preso il via, per la gioia di tanti appassionati di tennis. C’era grande attesa per il match tra Sinner e Gaston, partita d’esordio per il campione alto ... novella2000.it

Gaston in lacrime, il gesto di Sinner è da numero 1: Jannik fa ridere Cahill e al 2° turno trova DuckworthAustralian Open: Gaston in lacrime per il ritiro, il gesto di Sinner è da n° 1. Poi Jannik risponde a Courier, fa ridere Cahill e al 2° turno trova Duckworth. sport.virgilio.it

A ‘Pod Laver Arena’ Jannik Sinner ha risposto così quando gli è stato chiesto chi avrebbe scelto come compagno di doppio da Nick Kyrgios e Kim Jong-Un Dopo il “francamente…” dell’altoatesino, l’intervistatore l’ha interrotto dicendo “puoi non rispondere facebook

SINNER LODA MAESTRELLI: "FRANCESCO SI MERITA TUTTO CIO'" Ai microfoni di Eurosport, Jannik Sinner ha parlato del percorso straordinario di Maestrelli in questa edizione degli Australian Open 2026. “Ho visto Maestrelli in palestra prima della x.com