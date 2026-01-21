Jannik Sinner e il precedente ‘agitato’ con James Duckworth nel 2021 a Toronto

Jannik Sinner e James Duckworth si affronteranno nel secondo turno degli Australian Open 2026, in programma domani a partire dalle 09:00 italiane. Ricordando il precedente confronto del 2021 a Toronto, caratterizzato da un episodio acceso, il match rappresenta un nuovo capitolo di una sfida che ha già avuto momenti intensi. Entrambi i tennisti sono pronti a dare il massimo in questa importante occasione del major australiano.

C’è un precedente piuttosto “agitato” nella storia dei confronti tra Jannik Sinner e James Duckworth, pronti a ritrovarsi di fronte domani, nel secondo turno degli Australian Open 2026, con inizio del match non prima delle 09:00 italiane. L’altoatesino ha avuto un debutto agevole nel primo Slam dell’anno a Melbourne, favorito anche dal ritiro anticipato del francese Hugo Gaston, arrivato dopo due set dominati in lungo e in largo dal numero uno azzurro. Ben diverso, invece, il cammino inaugurale di Duckworth, costretto a una battaglia lunga e dispendiosa per rimontare una partita che sembrava essergli sfuggita di mano contro il croato Dino Prizmic. 🔗 Leggi su Oasport.it

