Sinnerr-Duckworth Jannik non ha dimenticato il precedente di Toronto | il pronostico

Jannik Sinner-Duckworth, Jannik non ha dimenticato il precedente di Toronto: il pronostico. Nel secondo turno, il numero 2 del mondo affronterà l’australiano, numero 88 nel ranking, contro cui ha perso nel 2021. La partita rappresenta un’ulteriore occasione per Sinner di consolidare la sua posizione e di affrontare un avversario con cui ha già avuto modo di misurarsi in passato.

Nel secondo turno il numero 2 del mondo che affronterà l'australiano, numero 88 nel ranking, contro cui ha perso nel 2021 Jannik ha passato agevolmente il primo turno degli Australian Open iniziando la difesa del titolo che ha vinto nel 2024 e nel 2025: battuto Gaston, l'azzurro è atteso da un idolo di casa. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Duckworth in programma il 22 gennaio alle ore 1.00. Il francese Gaston stava perdendo 6-2 6-1 contro Jannik quando ha deciso di ritirarsi per un malore. L'italiano ha avuto così via libera in poco più di un'ora al debutto nel primo Slam stagionale.

Chi è James Duckworth, l’avversario di Sinner agli Australian Open che fece arrabbiare JannikJames Duckworth è un tennista australiano, noto per la sua tenacia e determinazione sul campo.

