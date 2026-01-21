Istituto Da Vinci Duecentomila euro per rifare i soffitti

L’Istituto Leonardo da Vinci di Empoli riceve 200.000 euro di fondi PNRR per il rifacimento dei controsoffitti. Un intervento atteso da tempo, ora finanziato con risorse certe e tempi definiti, volto a migliorare la sicurezza e le condizioni dell’edificio di via Fabiani. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il miglioramento delle strutture dell’istituto, garantendo ambienti più sicuri e funzionali per studenti e personale.

EMPOLI Un intervento atteso da tempo, che ora trova copertura economica e tempi certi. Per la messa in sicurezza dell' istituto superiore Leonardo da Vinci di Empoli arrivano 200mila euro di fondi Pnrr, destinati al rifacimento dei controsoffitti dell'edificio di via Fabiani. Le risorse sono state ottenute dalla Città Metropolitana di Firenze, che ha partecipato a un bando del Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicato nel novembre 2025 e rivolto agli interventi urgenti sugli edifici scolastici del primo e del secondo ciclo. Il progetto empolese è stato ammesso al finanziamento nell'ambito dell'utilizzo delle ultime risorse disponibili del Pnrr.

