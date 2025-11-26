Torna Notti della moda all' istituto Da Vinci

Veneziatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 novembre a Portogruaro tornano le “Notti della Moda”: l’iniziativa di Rete TAM, la rete nazionale degli istituti dei settori Tessile, Abbigliamento e Moda, con la collaborazione di Confindustria Accessori Moda e Confindustria Moda che permette a famiglie e ragazzi di conoscere meglio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Notti della moda al via, oltre 30 istituti aprono le porte a studenti e famiglie - Alla sua settima edizione, l’iniziativa prende vita nel mese di ottobre in oltre 30 città italiane, da nord a sud, isole comprese, con l’obiettivo di accendere i riflettori ... Segnala milanofinanza.it

torna notti moda istitutoTornano le Notti della moda di Rete Tam - Giovedì all’istituto Barsanti, durante l’open day, sarà presentato un estratto della sfilata di fine anno realizzata dai ragazzi del corso moda ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Torna Notti Moda Istituto