Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Brescia per aver aggredito un'infermiera e causato danni all'ambulatorio dell’Istituto Città di Brescia, rendendo l’ambiente inagibile. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’emissione di misure di prevenzione. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nelle strutture sanitarie della zona.

Eseguito un arresto presso l’Istituto Clinico “Città di Brescia”, dove un uomo di 43 anni è stato fermato per aggressione e danneggiamento aggravato a seguito di un episodio di violenza contro il personale sanitario. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla guida in stato di ebrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti, è stato bloccato dagli agenti dopo aver dato in escandescenze e aver aggredito un’infermiera. L’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi presso l’Istituto Clinico “Città di Brescia”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Istituto Città di Brescia, aggredisce un'infermiera e rende inagibile l'intero ambulatorio: 43enne arrestato

Aggredisce un'infermiera dell'ospedale prendendola a calci, arrestato 50enneUn uomo di 50 anni originario della Puglia è stato arrestato ad Ancona dopo aver aggredito a calci un'infermiera dell'ospedale regionale di Torrette.

Leggi anche: Napoli Case Nuove, perseguita e aggredisce l’ex compagna: 43enne arrestato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il testimone; Radioterapia oncologica di eccellenza; Città della Speranza diventa ente del Terzo Settore: nuovo Statuto e CDA allargato; Istituti Comprensivi: risposta dell’Ufficio Scolastico alla Gilda.

Istituto Città di Brescia, aggredisce un'infermiera e rende inagibile l'intero ambulatorio: 43enne arrestatoEseguito un arresto presso l’Istituto Clinico Città di Brescia, dove un uomo di 43 anni è stato fermato per aggressione e danneggiamento aggravato a seguito di un episodio di violenza contro il ... virgilio.it

Aggredisce un’infermiera e devasta l’ambulatorio: arrestato 43enneI fatti sono avvenuti al Pronto soccorso dell’Istituto Città di Brescia: l’uomo era in forte stato di agitazione ... giornaledibrescia.it

Le classi terze dell’Istituto Calvino di Città della Pieve hanno partecipato a un incontro con gli avvocati della Camera Penale di Perugia – Avv. Elena Ferrara, Avv. Gianfranco Virzo e il Presidente Avv. Luca Gentili – nell’ambito del Progetto Scuola dell’U - facebook.com facebook