Napoli Case Nuove perseguita e aggredisce l’ex compagna | 43enne arrestato

La Polizia interviene in strada e blocca l’uomo dopo l’ennesima aggressione. Napoli — Un uomo di 43 anni, originario di Acerra e con precedenti di polizia, è stato arrestato nella serata del 26 novembre dalla Polizia di Stato per atti persecutori e lesioni ai danni della ex compagna. Intervento della Polizia in via Padre Ludovico da Casoria. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato in via Padre Ludovico da Casoria un uomo che stava aggredendo una donna. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, bloccando l’aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Case Nuove, perseguita e aggredisce l’ex compagna: 43enne arrestato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli, rigenerazione urbana e legalità al Rione Amicizia. A dicembre nuove case dall’Acer - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Case Nuove: perseguita e aggredisce l’ex compagna, 43enne arrestato dalla Polizia - Dai successivi accertamenti è emerso che l’uomo aveva già più volte perseguitato e aggredito l’ex compagna, reiterando nel tempo co ... Scrive ilgazzettinovesuviano.com

Perseguita l'ex moglie e la blocca in strada: "Ti vengo a prendere con tutto il braccialetto. Ti taglio la testa" - Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Napoli per atti persecutori nei confronti di una donna di 49 anni, che lo aveva già denunciato dopo aver chiuso la loro relazione. Lo riporta today.it

Napoli, perseguita e aggredisce l'ex: arrestato 32enne per stalking - Mancano un paio d’ore alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e a Napoli, nel quartiere Stella, i carabinieri effettuano l’ennesimo ... Si legge su msn.com