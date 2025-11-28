Napoli Case Nuove perseguita e aggredisce l’ex compagna | 43enne arrestato

La Polizia interviene in strada e blocca l’uomo dopo l’ennesima aggressione. Napoli — Un uomo di 43 anni, originario di Acerra e con precedenti di polizia, è stato arrestato nella serata del 26 novembre dalla Polizia di Stato per atti persecutori e lesioni ai danni della ex compagna. Intervento della Polizia in via Padre Ludovico da Casoria. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato in via Padre Ludovico da Casoria un uomo che stava aggredendo una donna. I poliziotti sono immediatamente intervenuti, bloccando l’aggressore e mettendo in sicurezza la vittima. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

