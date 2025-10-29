Hamas ci inganna Netanyahu torna a bombardare Gaza | 65 persone rimaste uccise nei raid Trump | Tregua non a rischio
Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese. In particolare, secondo l'Idf, ieri pomeriggio Hamas ha ucciso un soldato israeliano nell'area di Rafah. E secondo fonti ospedaliere locali, sono 65 le persone morte negli attacchi israeliani sul territorio palestinese. Il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuovi raid israeliani su Rafah e su Gaza. Ostaggi, Tel Aviv a Hamas: «Ci inganna» - X Vai su X
IDF: ISRAELE NON RESTERA' IN SILENZIO SU VIOLAZIONI TREGUA HAMAS Il capo di stato maggiore delle Idf (Forze di Difesa israeliane), il tenente generale Eyal Zamir, ha dichiarato che Israele "non resterà in silenzio" di fronte alle violazioni dell'accordo - facebook.com Vai su Facebook
Medio Oriente: Netanyahu torna a bombardare Gaza, 'Hamas ci inganna' - Il sottile filo che teneva in piedi il cessate il fuoco a Gaza dal 10 ottobre forse si è spezzato. Lo riporta ansa.it
Netanyahu torna a bombardare Gaza: "Hamas ci inganna". Cinque persone rimaste uccise nei raid - «A seguito di consultazioni sulla sicurezza, il Primo Ministro Netanyahu ha ordinato all’esercito di effettuare immediatamente potenti attacchi nella Striscia di Gaza». Come scrive msn.com
«Hamas ci inganna»: e Netanyahu torna a bombardare Gaza. Ma la Casa Bianca: «Scaramucce, il cessate il fuoco reggerà» - Almeno sette vittime nella Striscia a causa dei nuovi radi israeliani ordinati sull’onda dell’indignazione per la consegna da parte di Hamas dei resti di un ostaggio già rimpatriato due anni fa ... Da lasicilia.it