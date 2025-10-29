Hamas ci inganna Netanyahu torna a bombardare Gaza | 65 persone rimaste uccise nei raid Trump | Tregua non a rischio

Il premier  israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese. In particolare, secondo l'Idf, ieri pomeriggio Hamas ha ucciso un soldato israeliano nell'area di Rafah. E secondo fonti ospedaliere locali, sono 65 le persone morte negli attacchi israeliani sul territorio palestinese. Il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Hamas ci inganna", Netanyahu torna a bombardare Gaza: 65 persone rimaste uccise nei raid. Trump: "Tregua non a rischio"

