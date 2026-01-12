Iscrizioni alla scuola dell' infanzia 2026-27 | c' è tempo fino al 10 febbraio Come fare domanda

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia per l’anno scolastico 2026-2027 a Roma sono aperte fino al 10 febbraio. Questa è l’occasione per presentare la domanda di ammissione, seguendo le procedure stabilite dal sistema scolastico. È importante rispettare i termini e verificare i requisiti richiesti, per garantire una corretta iscrizione e l’accesso ai servizi educativi per i bambini della fascia d’età interessata.

