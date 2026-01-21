io attrice nei panni di riccardo iii

Maria Paiato, attrice di grande esperienza, spiega il suo interesse nel interpretare Riccardo III, un ruolo maschile. Dopo anni di riflessioni e studi sul personaggio, ha deciso di portarlo in scena, proponendo questa interpretazione a diversi registi. La sua scelta nasce dalla volontà di esplorare una figura complessa e affascinante, offrendo al pubblico una prospettiva originale e approfondita su uno dei personaggi più iconici di Shakespeare.

Maria Paiato, prima domanda inevitabile: perché un’attrice decide di interpretare un personaggio maschile come Riccardo III? "Fantasticavo su questo personaggio da decenni, e ho proposto l’idea a vari registi. Ma nessuno sembrava convinto. A un certo punto ho detto: lasciamo perdere. Poi il regista Andrea Chiodi, avendo sentito di questa cosa, mi ha chiamato, di sua iniziativa, chiedendomi di fare Riccardo III. Si dice che quando gli Dei vogliono punire qualcuno ne esaudiscono i desideri. In realtà finora le cose sono andate molto bene, fin dal debutto. Io sono molto contenta". Quindi gli spettatori hanno accettato questa scelta ‘strana’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arriva in esclusiva a Brescia lo spettacolo "Riccardo III" di Shakespeare

