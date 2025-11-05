Riccardo III ora non zoppica più
di Claudio Salvi C’è una firma pesante per il Riccardo III che andrà in scena da domani a domenica al Teatro Sperimentale di Pesaro nel cartellone della stagione di Amat: quella di Antonio Latella, maestro indiscusso del teatro europeo. Su testo di Shakespeare (traduzione di Federico Bellini che con Latella condivide l’adattamento e la drammaturgia di Linda Dalisi), si cimenteranno Vinicio Marchioni (Riccardo III) e poi Silvia Ajelli, Anna Coppola, Flavio Capuzzo Dolcetta, Sebastian Luque Herrera, Luca Ingravalle, Giulia Mazzarino, Candida Nieri, Stefano Patti, Annibale Pavone, Andrea Sorrentino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
