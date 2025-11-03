Nel veneziano i risparmi postali ammontano a 3,7 miliardi di euro
I libretti e i buoni fruttiferi postali restano tra le forme di risparmio più amate in assoluto: strumenti tradizionali ma ancora molto attuali, continuano a essere considerati stabili e affidabili da ampie fasce della popolazione.Poste Italiane calcola che nella provincia di Venezia i libretti.
