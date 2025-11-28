Regno Unito vara Budget 2026 | l’impatto su mercati risparmi e investimenti

Il Regno Unito ha la sua finanziaria. La Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves, dopo una lunga attesa, ha presentato il Budget 2026 in Parlamento il 26 novembre scorso. Un Bilancio del valore di 22 miliardi di sterline (al di sopra dei 15 miliardi preventivati), che introduce un aumento delle imposte ed avrà un impatto sulla maggior parte della popolazione britannica. Ma quale è stata e quale sarà la reazione dei mercati? Reazione mercati per ora positiva. Un Budget che, per gli analisti di PGIM, non riesce a centrare l’obiettivo di riconquistare la fiducia sia del mercato che dei parlamentari laburisti, anche se la reazione del mercato è stata positiva: la Borsa di Londra ha guadagnato circa l’1%, mentre i Gilt (titoli di stato britannici) Gilt sono risaliti, spingendo al ribasso il relativo rendimento, e la sterlina è apparsa più forte rispetto al dollaro e all’euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

