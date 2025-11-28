Regno Unito vara Budget 2026 | l’impatto su mercati risparmi e investimenti
Il Regno Unito ha la sua finanziaria. La Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves, dopo una lunga attesa, ha presentato il Budget 2026 in Parlamento il 26 novembre scorso. Un Bilancio del valore di 22 miliardi di sterline (al di sopra dei 15 miliardi preventivati), che introduce un aumento delle imposte ed avrà un impatto sulla maggior parte della popolazione britannica. Ma quale è stata e quale sarà la reazione dei mercati? Reazione mercati per ora positiva. Un Budget che, per gli analisti di PGIM, non riesce a centrare l’obiettivo di riconquistare la fiducia sia del mercato che dei parlamentari laburisti, anche se la reazione del mercato è stata positiva: la Borsa di Londra ha guadagnato circa l’1%, mentre i Gilt (titoli di stato britannici) Gilt sono risaliti, spingendo al ribasso il relativo rendimento, e la sterlina è apparsa più forte rispetto al dollaro e all’euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Regno Unito vara Budget 2026: l’impatto su mercati, risparmi e investimenti - La Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves ha annunciato unna finanziaria del valore di 22 miliardi di sterline che introduce un aumento delle imposte ... Come scrive quifinanza.it
Il budget del Regno Unito: leak svela piani fiscali di Rachel Reeves - Un errore ha portato alla diffusione anticipata del budget britannico, rivelando un aumento delle tasse di 26 miliardi di sterline. Da notizie.it
Regno Unito, Budget 2026: aumentano entrate fiscali e imposte, PIL reale 2025 visto in crescita dell'1,5% - Nel 2025 il Regno Unito prevede una crescita del PIL reale dell'1,5%, 0,5 punti percentuali in più rispetto alle Prospettive economiche e fiscali (EFO) presentate lo marzo. Secondo finanza.repubblica.it