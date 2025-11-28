Arbitro Pisa Inter | ecco chi dirigerà la gara

Arbitro Pisa Inter. La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di campionato e il match tra Pisa e Inter, in programma domenica alle 15 all’Arena Garibaldi, sarà affidato a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Arbitro Pisa Inter, dirige Guida: assistenti e quarto uomo. Accanto a Guida ci saranno gli assistenti Bercigli e Cavallina, mentre il ruolo di quarto uomo è stato assegnato a Perenzoni, chiamato a gestire la zona tecnica e il rapporto con le panchine. Al VAR Paterna mentre l’AVAR sarà La Penna. PISA – INTER (domenica, ore 15) Arbitro: Guida. Assistenti: Bercigli – Cavallina. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it