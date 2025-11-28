Arbitro Pisa Inter | ecco chi dirigerà la gara

Ilnerazzurro.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arbitro Pisa Inter. La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di campionato e il match tra Pisa e Inter, in programma domenica alle 15 all’Arena Garibaldi, sarà affidato a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Arbitro Pisa Inter, dirige Guida: assistenti e quarto uomo. Accanto a Guida ci saranno gli assistenti Bercigli e Cavallina, mentre il ruolo di quarto uomo è stato assegnato a Perenzoni, chiamato a gestire la zona tecnica e il rapporto con le panchine. Al VAR Paterna mentre l’AVAR sarà La Penna. PISA – INTER (domenica, ore 15) Arbitro: Guida. Assistenti: Bercigli – Cavallina. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

arbitro pisa inter diriger224Pisa-Inter: l’ultima volta in Serie A come terminò? Correva la stagione 1990/91 - Pisa e Inter tornano a sfidarsi in Serie A dopo 34 anni: rivivi l’ultimo storico incontro del 1991 all’Arena Garibaldi. tag24.it scrive

arbitro pisa inter diriger224Serie A, Pisa-Inter affidata a Guida: ecco chi c’è al VAR - Inter, match in programma domenica alle ore 15 all'Arena Garibaldi, partita valida per la 13° giornata di Serie A. msn.com scrive

arbitro pisa inter diriger224Pisa-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Ancora un passo falso per l’Inter, il secondo consecutivo dopo lo scivolone in campionato nel derby col Milan. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arbitro Pisa Inter Diriger224