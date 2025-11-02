Musetti ad Atene Auger-Aliassime a Metz | obiettivo Finals Ma all’italiano vincere potrebbe non bastare | gli scenari

Sembrava tutto fatto, o quasi. Adesso il rischio di non vedere Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino è alto. Perché con la vittoria contro Alexander Bublik, Felix Auger-Aliassime ha superato Musetti e al momento lo ha estromesso dal torneo in cui si sfidano i migliori otto. E se il canadese dovesse battere Jannik Sinner in finale – serve un’impresa chiaramente – a quel punto la qualificazione al torneo di Torino sarebbe aritmetica e per l’Italia sfumerebbe il sogno di vedere due italiani qualificati alle Finals. Se Sinner dovesse invece rispettare i pronostici – battendo Auger-Aliassime – farebbe un grande favore a Musetti e tutto verrebbe rimandato a settimana prossima, con il carrarino alla fine “costretto” a scendere in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

