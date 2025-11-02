Musetti ad Atene Auger-Aliassime a Metz | obiettivo Finals Ma all’italiano vincere potrebbe non bastare | gli scenari
Sembrava tutto fatto, o quasi. Adesso il rischio di non vedere Lorenzo Musetti alle Atp Finals di Torino è alto. Perché con la vittoria contro Alexander Bublik, Felix Auger-Aliassime ha superato Musetti e al momento lo ha estromesso dal torneo in cui si sfidano i migliori otto. E se il canadese dovesse battere Jannik Sinner in finale – serve un’impresa chiaramente – a quel punto la qualificazione al torneo di Torino sarebbe aritmetica e per l’Italia sfumerebbe il sogno di vedere due italiani qualificati alle Finals. Se Sinner dovesse invece rispettare i pronostici – battendo Auger-Aliassime – farebbe un grande favore a Musetti e tutto verrebbe rimandato a settimana prossima, con il carrarino alla fine “costretto” a scendere in campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’eliminazione a Parigi costringe Lorenzo Musetti a partecipare all’ATP 250 di Atene per strappare il pass per Torino - facebook.com Vai su Facebook
AUGER-ALIASSIME vola in FINALE a Parigi. Scavalca MUSETTI di 160 punti e si porta a un passo da Torino. Auger si qualifica, VINCENDO Parigi. In caso di sconfitta domani, si qualifica se Musetti non vince Atene OPPURE se raggiunge la finale a Metz - X Vai su X
Musetti giocherà l'Atp 250 Atene a caccia di punti per le Atp Finals - Lorenzo Musetti giocherà la prossima settimana nel torneo Atp 250 di Atene. Si legge su sport.sky.it
Auger-Aliassime vs Musetti: ecco le combinazioni per la qualificazione alle Finals - Il canadese ieri ha sorpassato il carrarino in classifica: sarà decisiva la prossima settimana Molto probabilmente sarà decisiva l’ultima settimana di tornei per stabilire chi si prenderà l’ultimo pos ... Segnala tennisitaliano.it
Finals, Musetti fa il tifo per Jannik. Poi dovrà vincere ad Atene e sperare che... - Altrimenti l'ultimo posto per Torino si deciderà nell'ultima settimana: ecco tutti i calcoli ... Da msn.com