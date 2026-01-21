Fabio Capello commenta l'Inter di Chivu, sottolineando le lacune ancora presenti nella squadra. Nonostante i successi in campionato e il bel gioco espresso, ci sono aspetti che richiedono miglioramenti per competere ai massimi livelli. La squadra, come Icaro vicino al sole, si trova a dover affrontare limiti che, se non superati, potrebbero frenare il suo cammino. È un momento di riflessione e crescita per l’Inter.

Quando Icaro arrivò troppo vicino al sole, le sue ali di cera si sciolsero e lui cadde giù. Così, anche questa bella Inter che domina la classifica in Italia e gioca un bel calcio è costretta ad abbassare il capo ogni volta che l’asticella si alza. Dopo il pesante 3-1 incassato contro l’ Arsenal tra le mura di San Siro, la bocciatura arriva da una voce che non passa inosservata. Negli studi di Sky Sport, infatti, Fabio Capello ha dato il suo giudizio senza giri di parole sulla prova dei nerazzurri, mettendo in chiaro quello che non ha funzionato e ciò che, secondo lui, ha fatto la differenza. Spiega Capello: “Mi aspettavo più personalità dall’Inter. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, Fabio Capello stronca Chivu: "Che cosa manca"

Leggi anche: Capello affonda l’Inter: «È una squadra amorfa. E Chivu non ha migliorato questa cosa»

Capello avvisa: «Milan da scudetto e occhio alla Juve! L’Inter ha più qualità di tutte, Chivu ha capito che per fare i punti serve quella cosa»Fabio Capello analizza la situazione attuale della Serie A, sottolineando il ruolo di Milan e Juventus nella corsa allo scudetto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Inter-Lecce, Cristian Chivu: Possiamo cambiare domanda?, perché sbrocca | Libero Quotidiano.it.

Capello bacchetta l'Inter: Poteva essere più pericolosa, ma ha tirato maleL'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello, ha commentato dagli studi di Sky la prestazione dell'Inter, che ha perso 1-3 contro. tuttomercatoweb.com

Capello: Mi aspettavo più personalità dall’Inter. E’ mancato uno come CalhanogluNegli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha analizzato la sconfitta dell'Inter in Champions League a San Siro contro l'Arsenal per 3-1 ... msn.com

https://www.corrieresalentino.it/2026/01/larbitro-di-inter-lecce-il-vigile-del-fuoco-napoletano-fabio-maresca-il-bilancio-dei-giallorossi-e-in-perfetta-parita/ - facebook.com facebook