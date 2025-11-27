Capello affonda l’Inter | È una squadra amorfa E Chivu non ha migliorato questa cosa 

Inter News 24 Nel post partita di ieri Fabio Capello non le ha mandate a dire all’Inter ma anche a Chivu, colpevole di non aver migliorato questa cosa. Fabio Capello ha parlato a Sky Sport nel post Atletico Madrid Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. LA PARTITA – « L’Inter poteva anche vincerla, è stata una buona prova, ma non si possono regalare le partite così all’ultimo minuto. Troppi cambiamenti e probabilmente non hanno trovato le posizioni. Il gol dell’Atletico è irregolare, c’è il fallo di mano del giocatore dell’Atletico » SU CHIVU E L’INTER – « Dopo il pareggio l’Inter diventa una squadra amorfa, non pressa e si appiattisce, non c’è quella determinazione che c’era prima. 🔗 Leggi su Internews24.com

