Inter Chivu nel post gara | Sono stati più forti per intensità per tecnica in velocità per occupazione del campo nelle seconde palle

Dopo la partita tra Inter e Arsenal, Chivu ha commentato la sconfitta nel post gara. Il tecnico nerazzurro ha evidenziato come gli avversari siano stati più forti in termini di intensità, tecnica, velocità e occupazione del campo, soprattutto nelle seconde palle. Le sue parole riflettono un’analisi lucida e obiettiva della prestazione della squadra, evidenziando gli aspetti in cui l’Arsenal è stato superiore durante il match di Champions League.

