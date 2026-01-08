Parma Inter Chivu nel post partita | I ragazzi sono stati eccezionali

Dopo la vittoria dell’Inter sul Parma al Tardini, Chivu ha evidenziato l’ottimo atteggiamento dei suoi giocatori. La prestazione dei nerazzurri sottolinea la solidità della squadra in una fase cruciale del campionato, mentre il risultato aiuta a consolidare la posizione in classifica. La vittoria assume un valore particolare anche in relazione alla sconfitta del Napoli a Verona, mantenendo vivo il confronto per le prime posizioni.

Parma Inter Chivu. L’Inter lancia un messaggio chiarissimo al campionato. Il successo al Tardini contro il Parma vale doppio: per la solidità mostrata sul campo e per lo stop del Napoli a Verona, in attesa del Milan. Dopo il 2-0 in Emilia, Cristian Chivu ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Sul valore della vittoria “Non è mai semplice giocare in Serie A. Ogni partita nasconde delle difficoltà, soprattutto in uno stadio complicato come questo e con condizioni meteo non ideali. I ragazzi hanno interpretato la gara con grande serietà, cercando di essere sempre dominanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Atalanta Chelsea, Palladino nel post gara: «Oggi i ragazzi sono stati perfetti, in difesa sono stati impressionanti. Hanno avuto coraggio»

Leggi anche: Napoli Milan, Conte nel post partita: «Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare il trofeo. Bologna o Inter? Ecco cosa penso»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Squadra in campo in vista di Parma-Inter; Cristian Chivu forse è quello giusto per l’Inter; Chivu torna a Parma: 108 giorni per innamorarsi, 214 per ritrovarsi; Inter, Chivu: Conte? Quello che dice non mi interessa.

Chivu: "Siamo stati seri e maturi. Belle le statistiche, ma conta come si va in campo" - Il successo contro il Parma l'ha portato a +4 sul Napoli - gazzetta.it