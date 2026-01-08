Parma Inter Chivu nel post partita | I ragazzi sono stati eccezionali
Dopo la vittoria dell’Inter sul Parma al Tardini, Chivu ha evidenziato l’ottimo atteggiamento dei suoi giocatori. La prestazione dei nerazzurri sottolinea la solidità della squadra in una fase cruciale del campionato, mentre il risultato aiuta a consolidare la posizione in classifica. La vittoria assume un valore particolare anche in relazione alla sconfitta del Napoli a Verona, mantenendo vivo il confronto per le prime posizioni.
Parma Inter Chivu. L’Inter lancia un messaggio chiarissimo al campionato. Il successo al Tardini contro il Parma vale doppio: per la solidità mostrata sul campo e per lo stop del Napoli a Verona, in attesa del Milan. Dopo il 2-0 in Emilia, Cristian Chivu ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Sul valore della vittoria “Non è mai semplice giocare in Serie A. Ogni partita nasconde delle difficoltà, soprattutto in uno stadio complicato come questo e con condizioni meteo non ideali. I ragazzi hanno interpretato la gara con grande serietà, cercando di essere sempre dominanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
