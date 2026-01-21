Inter Arsenal 1-3 Chivu nel post partita | Loro più forti noi non ancora abituati a certe partite

Dopo la sconfitta contro l’Arsenal, Chivu ha commentato: “Loro sono più forti, noi non ancora abituati a certe partite”. L’Inter ha mostrato impegno, ma non è bastato per evitare un’altra battuta d’arresto in Champions League, complicando ulteriormente il percorso verso la qualificazione alle prime otto. La squadra dovrà lavorare per migliorare le prestazioni nelle prossime sfide europee.

Una prestazione generosa, ma non sufficiente per evitare un’altra battuta d’arresto europea. L’Inter esce sconfitta anche dal confronto con l’Arsenal e vede complicarsi ulteriormente il cammino verso le prime otto della classifica di Champions League. Al termine della gara, Cristian Chivu ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sui meriti degli avversari e sul percorso di crescita dei suoi. “Loro sono stati più forti per tecnica, velocità, intensità, occupazione del campo e per le idee nell’attaccare le linee e sulle seconde palle, dove arrivano sempre con grande forza. Noi abbiamo provato a restare in partita: nel primo tempo abbiamo fatto una buona prestazione e dopo l’1-1 abbiamo avuto anche l’occasione per segnare.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

