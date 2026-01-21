Inter-Arsenal la sentenza europea | il gap è reale e pesa

L'Inter ha affrontato l’Arsenal in una sfida europea che ha messo in evidenza alcune criticità del team nerazzurro. La sconfitta evidenzia un divario tecnico, tattico e fisico rispetto alla formazione inglese, rendendo più complesso il percorso verso la qualificazione diretta alla UEFA Champions League. Un confronto che sottolinea l'importanza di un rinnovamento strategico per competere ai massimi livelli internazionali.

L’ Inter esce ridimensionata dal confronto europeo con l’ Arsenal: la sconfitta certifica una distanza netta, emersa sul piano tecnico, tattico e fisico, che rende oggi complicato l’accesso diretto alla UEFA Champions League che conta. Anche vincere a Borussia Dortmund potrebbe non bastare per entrare tra le prime otto; per garantirsi almeno il lato favorevole del tabellone play-off servirà fare punti e sperare negli incastri. L’Inter ci prova, resta dentro la partita a tratti, ma paga incertezze, sbavature e frenesie che contro l’Arsenal di oggi diventano una sentenza. La fotografia della serata è impietosa: i Gunners sono fuori portata come collettivo e come singoli, costruiti per saltare i play-off e volare direttamente agli ottavi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Terzo ko di fila per l'Inter in Champions, l'Arsenal passa a San Siro: 1-3. Lo spauracchio playoff è realeL'Inter subisce la sua terza sconfitta consecutiva in Champions League, perdendo 1-3 contro l'Arsenal a San Siro.

