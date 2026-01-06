Mercoledì 7 gennaio si disputa la terza giornata del girone C di Champions League femminile, con Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano in campo all’Eczacibasi Spor Salonu. Le due squadre, entrambe con ambizioni di arrivare fino in fondo, si affrontano in una partita importante per il proseguimento del torneo, dopo un inizio positivo nella fase a gironi. Un incontro che promette spettacolo e intensità.

E’ super sfida nella terza giornata del girone C di Champions League femminile mercoledì 7 gennaio, all’ Eczacibasi Spor Salonu, dove si affrontano Eczacibasi Istanbul e Numia Vero Volley Milano, due squadre costruite per arrivare fino in fondo alla competizione e già protagoniste di un avvio convincente nella fase a gironi. Il percorso europeo delle padrone di casa è stato fin qui solido ma non privo di insidie. Dopo il netto 3-0 all’esordio contro lo Železni?ar Lajkovac, Eczacibasi ha incassato una sconfitta pesante sul piano della classifica a Rentis, cedendo 3-2 all’Olympiacos in una gara combattutissima e decisa solo al tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eczacibasi–Milano, notte europea che pesa: la Numia a caccia del tris, le turche vogliono accendere la scintilla

Leggi anche: Sirene turche per Antropova: avrebbe già un accordo con Eczacibasi

Leggi anche: Basket, Eurolega: Milano sfida l’Olympiacos a caccia del tris

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Rusdiana Sunardi. . Serie A1 Tigota | Italia 2025/'26 #Milano vs #Conegliano | Round_17 SET 2 #bola_voli #everyone - facebook.com facebook