Integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro | siglato il protocollo d' intesa

Il 20 gennaio a Pisa è stato firmato un protocollo d’intesa per favorire l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, in particolare di coloro che incontrano maggiori difficoltà di inserimento. Promosso dall’Associazione Italiana Persone Down di Pisa, il documento mira a sperimentare un modello di inserimento nel mercato del lavoro, contribuendo alla promozione di un’occupazione più inclusiva e accessibile.

Nel Ravennate 1,2 milioni per sostenere ingresso e permanenza del lavoro delle persone con disabilitàNel Ravennate, è stato stanziato un finanziamento di 1,2 milioni di euro per favorire l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone con disabilità.

