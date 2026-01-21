Incidente in galleria ad Albino tra i feriti una bimba | traffico in tilt

Un incidente si è verificato mercoledì pomeriggio nella galleria del Dosso ad Albino, coinvolgendo diversi veicoli e causando disagi al traffico sulla strada provinciale 671 della Valle Seriana. Tra i feriti figura anche una bambina di due anni. L'evento ha provocato rallentamenti e blocchi temporanei, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e garantire l’assistenza alle persone coinvolte.

Albino. Anche una bimba di 2 anni è rimasta coinvolta nell’incidente che mercoledì pomeriggio, 21 gennaio, ha paralizzato il traffico sulla strada provinciale 671 della Valle Seriana nella galleria del Dosso. Due auto si sono scontrate intorno alle 16,30. Tre le persone ferite, anche un uomo di 22 anni e una donna di 42. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Verde di Colzate e un’automedica. I soccorsi sono scattati in codice giallo, vale a dire media gravità. BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it

