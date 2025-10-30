Incidente in galleria ancora feriti e traffico in tilt ai Carrai
Sta assumendo proporzioni grottesche il tasso di incidentalità nel tratto dei Carrai lungo la Statale 12. Anche nel pomeriggio di oggi si è verificato uno scontro fra due vetture, che ne ha poi coinvolto marginalmente una terza.E' accaduto intorno alle 17.30, quando due veicoli che procedevano in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Altre letture consigliate
#Cronaca #Viabilità Incidente in galleria a Seiano: coinvolti più veicoli, traffico in tilt verso Napoli e Sorrento - facebook.com Vai su Facebook
Esercitazione in galleria “Caltanissetta” sulla #SS640: simulato un incidente per testare impianti, soccorsi ed evacuazione Videosorveglianza avanzata Ventilazione e by-pass pressurizzati Comunicazioni d’emergenza ? Intervento e coordinamento - X Vai su X
Incidente vicino alla Galleria delle Laste: quattro feriti e traffico in tilt - Tre feriti lievi, tra cui un bambino di nove anni, e una ventunenne più grave, con pesanti ripercussioni sul traffico con il blocco della tangenziale di Trento. Come scrive rainews.it
Francavilla, doppio incidente in galleria - A Francavilla al Mare si sono verificati due incidenti stradali all'interno della galleria San Silvestro, lungo la circonvallazione, a distanza di circa 700 metri l'uno dall'altro. rainews.it scrive
Incidente in galleria sull’A23 verso Tarvisio: due feriti, interviene l’elisoccorso | FOTO - TRASAGHIS (UDINE) – Attimi di tensione lungo l’ autostrada A23 in direzione Tarvisio, all’interno della galleria Lago nel comune di Trasaghis, dove questo pomeriggio si è verificato un incidente tra ... Riporta nordest24.it