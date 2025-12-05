Scontro tra due furgoni olio in strada e tratto chiuso in FiPiLi Lunghe code verso Pisa

Montopoli Valdarno, 5 dicembre 2025 – Code e caos in FiPiLi a causa di un incidente stradale nel tratto compreso tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli, in direzione Pisa. Per cause ancora da accertare, due furgoni si sono scontrati. Non si registrano feriti particolarmente gravi, ma i mezzi incidentati sono rimasti in mezzo alla carreggiata. Tratto chiuso. A causare problemi è stato soprattutto lo sversamento di sostanze oleose in strada. Questo ha costretto le autorità a chiudere temporaneamente il tratto, costringendo i mezzi all'uscita obbligatoria a Santa Croce. Inevitabilmente si sono generate lunghe code che hanno superato i 7 chilometri.

