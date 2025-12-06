Scontro tra tir e auto chiuso il tratto della A2 | disagi alla circolazione

Tempo di lettura: < 1 minuto Un tratto della A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ è temporaneamente chiuso al traffico in direzione Salerno a causa di un incidente che coinvolto un mezzo pesante e un veicolo all’altezza di Salerno. È consigliata l’uscita a ‘Pontecagnano’, per proseguire lungo la Tangenziale di Salerno e reimmettersi sulla A2 a ‘Salerno Fratte’. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scontro tra tir e auto, chiuso il tratto della A2: disagi alla circolazione

