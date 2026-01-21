Evacuato lo studio di Lilli Gruber a Davos durante la diretta | incendio in corso

Durante la diretta a Davos, lo studio di Lilli Gruber è stato evacuato a causa di un incendio in corso. L'evento ha richiesto l'intervento di vigili del fuoco e l'uso di elicotteri sopra la zona. La conduttrice ha riferito della situazione, che ha comportato la momentanea sospensione delle trasmissioni esterne previste per questa sera. La sicurezza del personale è stata prioritizzata in attesa di ulteriori sviluppi.

"Abbiamo Elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di vigili del fuoco e c'è un'emergenza evacuazione" ha raccontato Lilli Gruber che questa sera doveva presentare in esterna da Davos la trasmissione otto e mezzo su La7.🔗 Leggi su Fanpage.it Davos, Lilli Gruber evacuata in diretta dallo studio: cosa sta succedendoDurante la trasmissione in diretta da Davos, Lilli Gruber è stata evacuata a causa di un'emergenza imprevista. Leggi anche: Davos, incendio in hotel: Gruber deve lasciare lo studio

